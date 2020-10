Business news: Vietnam, 99 mila nuove aziende registrate da gennaio a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno in Vietnam hanno aperto 99 mila nuove imprese, con un calo del 3,2 per cento su base annua. Lo riferisce l'Ufficio generale di statistica (Gso). Le nuove società registrate hanno un capitale totale di oltre 60 miliardi di dollari, in aumento del 10,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le imprese attive nel settore della produzione e distribuzione di elettricità, acqua, gas hanno conosciuto una forte crescita, pari al 269,4 per cento. Il Gso ha anche affermato che diversi settori hanno registrato riduzioni nel numero di nuove imprese, soprattutto la vendita all'ingrosso e al dettaglio, la riparazione di auto e moto, l'edilizia, l'industria manifatturiera e di trasformazione, l'immobiliare, il trasporto e stoccaggio e i servizi di alloggio e ristorazione. (Fim)