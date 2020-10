Business news: Vietnam, esportazioni verso l'Ue aumentate del 32 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni del vietnam ha segnato a settembre il dato più alto degli ultimi nove mesi: 3,8 miliardi di dollari, con una crescita del 3,8 per cento rispetto al mese precedente. Lo ha riferito il viceministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Phung Duc Tien. Il fatturato totale delle importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli, forestali e della pesca nel periodo gennaio-settembre è stato stimato in circa 52,8 miliardi di dollari, con un surplus commerciale di 7,2 miliardi di dollari. Nel dettaglio, Tien ha riportato che il valore delle esportazioni ha raggiunto 30,05 miliardi di dollari, mentre le importazioni valevano circa 22,8 miliardi di dollari. Il principale partner commerciale dei Vietnam sono gli Stati Uniti, con esportazioni per un valore di oltre 7,5 miliardi di dollari e una crescita del 19,3 per cento su base annua, ovvero quasi il 25 per cento della quota di mercato. Seguono la Cina, l'area Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico), Unione europea e Giappone. Ma con l'Accordo di libero scambio Ue-Vietnam (Evfta), entrato in vigore il primo agosto scorso, sono aumentati gli scambi tra Bruxelles e Hanoi, in particolare le esportazioni di prodotti agricoli, forestali e acquatici verso l'Ue. Il valore delle esportazioni verso il blocco europeo è passato dall'11,5 per cento al 32,4 per cento nei soli mesi di agosto e settembre. (Fim)