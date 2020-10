Business news: Samsung, utile operativo balza del 58 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha annunciato l'8 ottobre che il suo utile operativo ha conseguito un balzo del 58,1 per cento su base annua nel terzo trimestre 2020, attestandosi a 12.300 miliardi di won (10,6 miliardi di dollari). Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, evidenziando che il dato operativo è il migliore conseguito dal colosso dell’elettronica sudcoreano da due anni a questa parte. Il primo produttore mondiale di smartphone ha aumentato le vendite del 6,5 per cento a 66mila miliardi di won nel corso del medesimo periodo. Samsung presenterà un quadro operativo completo nelle prossime settimane. Gli analisti attribuiscono il risultato conseguito da Samsung soprattutto agli ordini di microchip da parte della rivale Huawei Technologies, in vista delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’azienda cinese a partire dallo scorso 15 settembre. (segue) (Git)