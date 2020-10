Business news: Cina, esportatori messicani presenzieranno virtualmente al prossimo Ciie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esportatori messicani esibiranno virtualmente i loro prodotti in occasione del terzo China International Import Export (Ciie), in programma nel mese di novembre a Shanghai. Lo riferisce la stampa cinese, che ricorda come l’organizzazione dell’evento abbia risentito della pandemia di coronavirus. Agustin Garcia Rechy, direttore per l’Asia e l’Oceania del Consiglio imprenditoriale messicano per il commercio estero (Comce), ha dichiarato a “Xinhua” che gli imprenditori messicani puntano ad attrarre compratori di beni di alta qualità. Il Messico è in contatto con gli organizzatori del Ciie per mantenere la propria partecipazione al livello dello scorso anno, quando il paese centro-americano era stato presente all’evento con circa 55 espositori; Rechy ha spiegato che il Comce punta a coordinare la presenza di 70 aziende messicane, perlopiù produttrici di beni alimentari. (Cip)