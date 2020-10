Business news: Cina, due milioni di turisti in sette giorni nella provincia dell’Hubei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Hubei, nella Cina centrale, da dove lo scorso inverno ha avuto origine la pandemia di coronavirus lo scorso inverno, ha accolto 2,07 milioni di turisti in sette giorni, in occasione delle vacanze legate alla Giornata nazionale (primo ottobre). Le visite si sono concentrate in una trentina di punti panoramici e hanno generato un fatturato di 205 milioni di yuan (30,2 milioni di dollari), secondo le autorità locali. Il numero totale di viaggiatori nell’Hubei dovrebbe salire a 48,05 milioni durante le festività natalizie, pari al 76,04 per cento dell’anno scorso, e generare oltre 32 miliardi di yuan. Nei primi quattro giorni delle festività, l’Hubei si è classificata in quarta posizione tra le destinazioni turistiche, secondo quanto riferito dall’agenzia di viaggi online Ctrip. (Cip)