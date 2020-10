Business news: Kazakhstan, Banca centrale vende 232 milioni di dollari di riserve sul mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kazakhstan ha venduto lo scorso mese 232 milioni di dollari di riserve in valuta estera sul mercato interno nel tentativo di rafforzare la valuta locale, il tenge. Lo ha fatto sapere lo stesso istituto in un comunicato, precisando che si tratta del primo intervento di questo tipo dallo scorso mese di marzo, ovvero dall’inizio della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Il tenge kazakho ha toccato a settembre il suo record negativo nei confronti del dollaro da cinque mesi a questa parte, un ribasso causato in particolare dalla traiettoria discendente del rublo russo e dal calo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Secondo la banca centrale kazakha, il tenge non necessariamente seguirà “in maniera lineare” l’andamento del rublo, che resta sotto pressione a causa del rischio di nuove sanzioni nei confronti della Russia. Il tasso di cambio, afferma l’istituto nel comunicato, dipenderà in particolare dagli indicatori macroeconomici nazionali. Già il mese scorso il ministero delle Finanze di Nur-Sultan aveva raccolto 513 milioni di dollari attraverso l’emissione di bond sul mercato russo, fondi che saranno venduti sul mercato interno. (Res)