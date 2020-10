Nagorno-Karabakh: città di Martuni e Shushi di nuovo sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città di Martuni e Shushi, nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, sono state bombardate. È quanto riferito dal portavoce del presidente della repubblica non riconosciuta, Vahram Poghosyan. "Al momento Martuni, Shushi e altri grandi comunità rurali dell'Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica) sono sotto il fuoco nemico", ha detto Poghosyan citato dal Centro d’informazione del governo armeno. Il cessate il fuoco mediato dalla Russia entrato in vigore oggi alle 12 (le 10 in Italia), sembrerebbe essere saltato dopo appena 12 ore. (Rum)