Business news: Cina, 637 milioni di viaggiatori durante la settimana della Festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la Festa nazionale, dal primo all'8 ottobre, la Cina ha registrato 637 milioni di turisti e un fatturato totale di 467 miliardi di yuan (oltre 60 miliardi di euro). Lo riporta il "Global Times", citando i dati del ministero della Cultura e del Turismo, sulla base dei flussi turistici registrati durante le festività combinate della Festa di Metà autunno e della Festa nazionale. I cittadini cinesi hanno scelto come mete turistiche Pechino, ma anche la provincia dello Hubei, focolaio della pandemia di coronavirus. Dal primo al 7 ottobre, il dato dei flussi turistici nelle principali attrazioni di Pechino è salito del 99,7 per cento su base annua, con un aumento delle entrate totali del 63,1 per cento su base annua. Nel corso della settimana di festività nella provincia dell'Hubei, la più colpita dalla pandemia di coronavirus, si sono recati 52,28 milioni di viaggiatori, con un ricavo di 34,8 miliardi di yuan (4 miliardi di euro). Nella giornata di oggi, 8 ottobre, l'operatore ferroviario statale cinese ha servito più di 13 milioni di passeggeri. (Cip)