Business news: Cina ha acquistato più 13 miliardi di dollari in titoli di Stato giapponesi tra aprile e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha acquistato 1.460 miliardi di yen (13,8 miliardi di dollari) in titoli di Stato giapponesi (Jbg) a medio e lungo termine su base netta tra aprile e luglio. Lo riporta il quotidiano "Nikkei", citando i dati del ministero delle Finanze giapponese e della Banca del Giappone. È il dato più alto registrato negli ultimi tre anni e mezzo e rileva come Pechino stia raccogliendo maggiori rendimenti sulle enormi riserve in valuta estera. La Cina ha accumulato grandi riserve di valuta estera tramite denaro guadagnato con le esportazioni, nonché con dollari acquistati per mantenere lo yuan debole rispetto alla valuta statunitense. Alla fine di agosto Pechino deteneva riserve di valuta estera per un valore di 3.160 miliardi di dollari. Tra aprile e luglio del 2020, la Cina si è classificata come secondo acquirente di Jgb, preceduta dagli Stati Uniti, che hanno acquistato 2.770 miliardi di yen (pari a 26 miliardi di dollari) nello stesso periodo. Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha annunciato il mese scorso che la banca centrale è pronta ad estendere i termini dei programmi per l'agevolazione del credito alle aziende colpite dalla pandemia di coronavirus, che dovrebbero scadere alla fine del 2020. Kuroda ha dichiarato che la decisione deriva dallo stato di protratta incertezza economica causata dalla crisi sanitaria globale. Il governatore ha anche ribadito la determinazione della Boj a coordinarsi con il governo per far fronte agli ostacoli esterni alla ripresa economica del paese, a cominciare dalle tensioni protezionistiche tra Stati Uniti e Cina. (Git)