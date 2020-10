Usa: Biden si rifiuta ancora di esprimersi su ipotesi allargamento Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è rifiutato ancora una volta di pronunciarsi sull'ipotesi di incrementare il numero di giudici della Corte suprema in risposta alla nomina della conservatrice Amy Coney Barrett da parte del presidente Donald Trump. In un'intervista all'emittente "Ktnv" a Las Vegas, l'ex vice di Barack Obama ha ribadito che renderà nota la propria posizione "il giorno dopo le elezioni" del prossimo 3 novembre. Incalzato dalle domande dell'intervistatore Ross DiMattei ("Non crede che gli elettori meritino di sapere?"), Biden ha commesso anche una gaffe: "No, non lo... Beh, non mi presterò a questo gioco". "Lui vorrebbe tanto che parlassi di questo", ha poi aggiunto riferendosi a Trump. "Vorrebbe tanto che il dibattito vertesse su questo, invece che su quello che sta facendo in questo momento". L'ipotesi di un allargamento della Corte suprema, che è composta sin dall'Ottocento da nove giudici, era stata avanzata da diversi esponenti democratici dopo la decisione di Trump di scegliere la Barrett, nomina che va ancora approvata dal Senato. Qualora confermata, la nuova giudice modificherebbe gli equilibri ideologici della Corte con sei conservatori contro tre progressisti. (Nys)