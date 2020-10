Business news: Kazakhstan, attesa offerta pubblica iniziale società Kaspi sulla Borsa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del mese dovrebbe arrivare un’offerta pubblica iniziale (Ipo) di Kaspi, la società kazakha attiva nel settore bancario e delle tecnologie finanziarie, sulla Borsa di Londra. Lo ha fatto sapere la stessa azienda in una nota. La società, che controlla la terza banca più importante del Kazakhstan e gestisce un'attività di pagamenti online e di e-commerce, ha ribadito la volontà di quotarsi sul mercato azionario britannico, un’operazione già in programma lo scorso ma rinviata a causa di un calo dei profitti. La società, per ora, non ha riferito a quanto ammonterà il pacchetto che sarà pubblicato sul mercato flottante e quali sono gli incassi previsti dall’Ipo, anche se alcuni osservatori in precedenza hanno indicato una somma pari a 500-700 milioni di dollari. (Res)