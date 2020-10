Business news: Giappone-Regno Unito, auto realizzate con componenti Ue manterranno tariffe preferenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di partenariato economico allo studio di Giappone e Regno Unito, in vista della definitiva uscita di Londra dall’Unione europea, sancirà il mantenimento di tariffe preferenziali per i prodotto industriali giapponesi fabbricati con componenti realizzati nell’Unione europea. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, che definisce l’indiscrezione “una vittoria per i costruttori d’automobili giapponesi”. I governi dei due paesi hanno concordato di ampliare le clausole sulle regole di origine, per garantire alle componenti realizzate nell’Ue parità di trattamento rispetto a quelle fabbricate in Giappone o nel Regno Unito. Senza un accordo in tal senso, i costruttori d’auto giapponesi che operano sul territorio britannico sarebbero incorsi in tariffe più elevate, perché le loro auto non sarebbero state ritenute da Londra prodotti realizzati in Giappone. Per il momento, il commercio tra i due paesi è ancora regolato dall’accordo di partenariato economico tra Unione europea e Giappone. Londra ha lasciato l’Unione quest’anno, ma resta sottoposta alle norme comunitarie per un periodo di transizione che scadrà il prossimo 31 dicembre. (Git)