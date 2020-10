Business news: Laos, compagnia di selvicoltura Mtp riceve finanziamento di 5 milioni di euro da banca Fmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di sviluppo olandese (Fmo) ha offerto un finanziamento di cinque milioni di euro alla Mekong Timber Plantations (Mtp), la più grande compagnia laotiana di selvicoltura. Lo riporta "Nikkei Asia", citando un documento della Fmo del 30 settembre scorso. Il finanziamento, secondo la Fmo, consentirà alla Mtp di allargare i propri terreni, ma anche di creare un laminatoio integrato per seghe, impiallacciatura e cippatura. L'azienda di piantagioni, che ha un totale di 24.099 ettari di terreno con una concessione di 50 anni fino al 2049, lavora nelle zone centrali del Laos, principalmente nelle province di Khammoune, Bolikhamxai, Vientiane e Xiangkhoang: un territorio molto fertile che vanta alberi di eucalipto e acacia della più alta qualità. L'azienda gestisce anche un appalto, Outgrower Schemes (Oecd), in cui lavorano circa 5.000 singoli agricoltori che coltivano anche eucalipto o acacia. Ogni agricoltore coltiva un terreno della dimensione media di un ettaro, che porta la superficie totale del progetto a 5.000 ettari. Mekong Timber è sostenuto dal Nuovo fondo delle foreste tropicali in Asia (Nftaff), un fondo di investimento forestale sostenibile gestito dal gestore patrimoniale australiano New Forests. La Mtp, che detiene un patrimonio di circa 150 milioni di euro, è stata lanciata nel 2012 come il primo fondo forestale dedicato alla selvicoltura sostenibile nel Sud-est asiatico. Da allora ha assunto posizioni azionarie in tre aziende forestali in Malesia, Indonesia e Laos. La Fmo, che ha un portafoglio di investimenti di circa dieci miliardi di euro, con una presenza finanziaria pari al 28 per cento in Asia, ha affermato che il finanziamento di Mtp si aggiunge a quello già distribuito nel 2018. (Fim)