Ambiente: Berlusconi, è di straordinaria importanza intervento costante magistero Chiesa

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "è di straordinaria importanza l’intervento costante del magistero della Chiesa sui temi ambientali. E’ una sensibilità e un’attenzione che caratterizza in modo costante e sistematico il Pontificato di Papa Francesco. Ci ricorda ogni giorno - prosegue l'ex premier nel messaggio inviato al convegno della fondazione Democrazia cristiana, organizzato da Gianfranco Rotondi a Saint Vincent - che la difesa dell’ambiente non è un tema ideologico, ma un dovere per l’intera umanità. Ne va della qualità della vita e del destino delle generazioni future. Un corretto modo di rapportarci con il Creato, con la natura, le piante, gli animali, la terra significa porre le condizioni per vivere meglio nel rispetto di ciò che abbiamo ricevuto da chi è vissuto prima di noi e che dovremo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Un corretto uso delle risorse naturali per il benessere dell’uomo", continua Berlusconi, "implica il rispetto costante per l’ambiente nel quale viviamo. Quella del rispetto dell’ambiente è una delle grandi lezioni che ci vengono oggi dall’insegnamento della Chiesa. La difesa del Creato, la sacralità della vita in ogni sua forma e in ogni sua momento, la libertà e la dignità di ogni essere umano, la solidarietà verso i più deboli, come ci ricorda ogni giorno il magistero pontificio, sono i principi fondanti di una corretta visione dell’uomo, del mondo, della società. Sono i principi", conclude il leader di FI, "che facciamo integralmente nostri e che sono alla base del nostro progetto politico". (Rin)