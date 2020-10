Iraq: Stati Uniti accolgono con favore accordo Baghdad-Erbil su Sinjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore i tentativi del governo iracheno e del governo regionale del Kurdistan, in coordinamento con la missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq, per risolvere le sfide politiche e di sicurezza di lunga data a Sinjar. Lo riferisce la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. "Ci auguriamo che l'accordo annunciato oggi crei le condizioni che favoriscono la rinascita di Sinjar e il ritorno volontario di coloro che sono stati sfollati dallo Stato islamico. Gli interessi degli abitanti del Sinjar, in particolare le vittime del genocidio, dovrebbero rimanere al centro di qualsiasi piano per ripristinare la pace e la sicurezza durevoli", conclude. (Com)