Governo: D'Uva (M5s), bene Di Maio, G20 Esteri a Matera grande occasione

- "Soddisfatto per ciò che ha affermato il ministro Luigi Di Maio a Matera. Al lavoro affinché a giugno 2021 proprio qui si possa svolgere il G20. Una grande occasione per mostrare a decine di delegazioni estere la nostra bellezza e per promuovere il made in Italy in tutto il mondo". Lo scrive, su Twitter, il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, in merito all'annuncio del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sul G20 Esteri, l'anno prossimo, nella città lucana. (Rin)