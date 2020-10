Cipro: domani urne aperte per le elezioni presidenziali nella parte nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte domani nell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord per la scelta del nuovo presidente. Sono undici i candidati in corsa per il mandato quinquennale, mentre circa 200 mila sono i turco ciprioti aventi diritto al voto. I principali sfidanti sono il presidente uscente dell'autorità turco cipriota, l'esponente della sinistra, Mustafa Akinci, il leader del partito di centro sinistra Ctp (Partito repubblicano turco), Tufan Erhurman, e il candidato della destra nazionalista, l'attuale capo del governo locale Ersin Tatar in carica dal 2019 dopo essere stato il più votato nelle elezioni parlamentari del 2018. Gli ultimi sondaggi, come indicato dalla stampa locale, prevedono un ballottaggio la domenica successiva tra Akinci e uno tra Tatar o Erhurman. Secondo il quotidiano "Kathimerini", il primo test per il vincitore nelle elezioni a Cipro nord potrebbe essere un incontro ospitato dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, alla presenza delle tre potenze garanti nell'isola del Mediterraneo orientale - Grecia, Turchia e Regno Unito - per valutare la possibilità di un rilancio dei negoziati sulla questione cipriota dopo lo stallo che si protrae dal 2017. (segue) (Res)