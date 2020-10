Usa: piano di salvataggio da 1.800 miliardi di dollari, Pelosi stronca la proposta della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha respinto l'ultima proposta dell'amministrazione del presidente Donald Trump per il varo di un piano di salvataggio economico da 1.800 miliardi di dollari, avvertendo i Dem che restano ancora da superare numerosi scogli nei negoziati con la Casa Bianca. "Questa proposta rappresenta un passo avanti e due indietro", ha scritto Pelosi in una lettera ai rappresentanti del Partito democratico. "A questo punto - ha aggiunto - siamo ancora in disaccordo su tante priorità e i Democratici stanno aspettando che l'amministrazione si esprima su diverse questioni, così come continuano i negoziati sul totale dei fondi da stanziare". Tra le richieste Dem non soddisfatte dall'ultima proposta vi sono in particolare gli aiuti destinati a famiglie, Stati ed enti locali. (segue) (Nys)