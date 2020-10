Usa-Canada: Covid, telefonata Trump-Trudeau su gestione congiunta della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, a proposito della gestione congiunta della pandemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere l’ufficio del capo del governo di Ottawa. “Il primo ministro – si legge in una nota – ha augurato al presidente e alla first lady (Melania Trump) buona guarigione dopo il contagio da coronavirus. Il primo ministro ha anche ricordato la solidarietà dimostrata dal presidente per la salute di Sophie Gregoire Trudeau dopo il suo contagio lo scorso marzo”.(Nys)