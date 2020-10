© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a RomaCOMUNE DI ROMA- L'assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini Daniele Frongia partecipa al 93esimo Derby Italiano del Trotto. Ippodromo Capannelle, via Appia Nuova, 1245 (ore 16)VARIE- "4 Hopes 4 Rome", movimento giovanile under 25, promuove un evento per elaborare quattro speranze Per Roma verso le prossime elezioni comunali. Centro giovanile Zalib nel I Municipio di Roma in via della Penitenza 35 (ore 11)Inaugurazione della stagione della musica da camera dell'Accademia di Santa Cecilia. Auditorium Parco della Musica di Roma (dalle ore 12) (Rer)