Business news: Bangladesh-Usa, rafforzato partenariato economico nell'ambito dell'ecologia e della sanità

- Il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l'energia e l'ambiente, Keith Krach, e il consigliere del Bangladesh per l'Industria e gli investimenti privati, Salman Rahman, nel corso di una videoconferenza si sono impegnati a consolidare il partenariato economico Usa-Bangladesh. Lo riporta un comunicato pubblicato dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti. I due funzionari hanno convenuto sulla necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale negli ambiti economico, sanitario, ricerca e sviluppo e tutela ambientale. Con lo scopo di creare un mercato libero, aperto e inclusivo nella regione dell'Indo-Pacifico, i due paesi hanno deciso di rafforzare il sistema di scambi economici al fine di garantire maggiore tutela dei diritti dei lavoratori. In particolare, i due funzionari hanno convenuto sulla necessità di istituire un gruppo congiunto di esperti di sanità pubblica – Joint Public Health Experts Response Group (Jpherg) – per promuovere una maggiore collaborazione bilaterale, regionale e globale nell'ambito dell'educazione sanitaria e assistenza sanitaria primaria, con uno sguardo rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Entrambe le parti hanno sottolineato la presenza di lacune di conoscenza relative alla patologia Covid-19, che possono essere ridotte grazie al lavoro della Jpherg. (Inn)