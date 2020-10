Bielorussia: avvocato di Babariko, non ho conferme su una sua imminente scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksandr Pylchenko, l'avvocato dell'ex presidente di Belgazprombank Viktor Babariko, ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna informazione in merito all'imminente rilascio del suo cliente. Pylchenko, sentito dal media russo “Rbk”, ha così commentato le indiscrezioni pubblicate sul suo canale Telegram dal direttore dell’emittente radiofonica “Ekho Moskvy”, Aleksander Venediktov, secondo cui la scarcerazione di Babariko, esponente dell'opposizione arrestato prima delle elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto, sarebbe imminente. “Non si sa ancora niente. Siamo stati in tribunale due giorni fa e ci è stata negata una modifica delle misure restrittive. Ora è stata presentata istanza all'organo inquirente per modificare il provvedimento di detenzione in un obbligo a non lasciare il paese. Non c’è stata ancora risposta perché non siamo ancora vicini alla scadenza. Ma forse potrebbe essere successo e non ne sono a conoscenza”, ha detto Pylchenko, apparentemente confuso da queste indiscrezioni. Secondo l’avvocato, Babariko è stato arrestato illegalmente e ha definito corretta un’eventuale decisione di rilasciare l'esponente dell’opposizione, pur esprimendo dei dubbi in merito alla veridicità di queste informazioni. Babariko ha visto oggi nel centro di detenzione cautelare del Servizio per la sicurezza dello Stato (Kgb) il presidente Lukashenko. Il capo dello Stato bielorusso, oltre a Babariko, ha incontrato altri esponenti dell’opposizione per quello che si può considerare il primo vero dialogo fra le parti dall’inizio delle proteste scoppiate il 9 agosto scorso in seguito all’esito delle elezioni presidenziali vinte da Lukashenko. (Rum)