Business news: il Vietnam annuncia un piano per aumentare la produzione da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha annunciato di volere aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili tra il 15 e il 20 per cento entro il 2030 e tra il 25 e il 30 per cento entro il 2045. L'obiettivo è stato fissato con il piano strategico di sviluppo energetico del 2030, che è stato presentato dal premier vietnamita Nguyen Xuan Phuc. Nell'ambito del piano d'azione, il governo attuerà delle misure per soddisfare la domanda interna di energia con un approvvigionamento da fonti rinnovabili previsto di 175-195 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) entro il 2030 e 320-350 milioni di Tep entro il 2045. La capacità totale installata di produzione di energia pulita sarà aumentata a circa 125-130 GW e la potenza erogata a 550-600 miliardi di kWh entro il 2030. Il consumo totale di energia finale toccherà i 105-115 milioni di Tep entro il 2030 e tra i 160 e i 190 milioni di Tep entro il 2045. Il risparmio energetico sarà del 7 per centro entro il 2030 e del 14 per cento entro il 2045. (Res)