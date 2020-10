Spagna: Vox ricorrerà a Corte costituzionale contro stato d'emergenza Madrid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escudero ha spiegato che le restrizioni in 46 aree sanitarie di base applicate dalla Comunità di Madrid dal 21 settembre fino all'intervento del ministero della Salute hanno permesso di ridurre i contagi in 45 di esse tra il 6 ed il 67 per cento, così come la diminuzione della pressione ospedaliera e dei letti occupati in terapia intensiva. Da qui l'insistenza del governo regionale nel mantenere il modello di chiusura a zone invece del modello perimetrale proposto imposto dal governo centrale. "La mia sensazione è che la decisione sia stata presa giorni fa perché non hanno dato alcuna opzione alla nostra proposta", ha attaccato Escudero, riferendosi alla decisione di oggi del Consiglio dei ministri di approvare lo stato di emergenza. Secondo il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, il premier socialista spagnolo Sanchez ha dichiarato uno stato di emergenza "ingiusto" nella comunità di Madrid "in modo casuale e per interessi politici". "Sanchez dovrà rendere conto del motivo per cui lo ha fatto nella Comunità di Madrid e non in altre dove governa con i suoi partner favorevoli all'indipendenza" ha attaccato Casado, mostrando il suo sostegno alla presidente della regione, Isabel Díaz Ayuso in quanto le misure disposte dal governo locale "erano efficaci". (Spm)