Bielorussia: Lukashenko visita esponenti dell'opposizione in carcere, prime prove di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha visitato questa mattina il centro di detenzione cautelare dell'Agenzia per la sicurezza dello Stato (Kgb). È quanto riferito dal portale bielorusso “Tut” che ha mostrato anche alcune foto che immortalano Lukashenko mentre discute, fra gli altri, con Viktor Babariko, uno dei principali esponenti dell’opposizione estromessi dalla competizione elettorale per le presidenziali dello scorso 9 agosto, e suo figlio Eduard, che guidava la campagna elettorale del padre. Presenti anche Lilia Vlasova, avvocato e membro del Consiglio di coordinamento creato dall’opposizione per coordinare le proteste antigovernative, oltre all’imprenditore Yuri Voskresensky, lo stratega politico Vitaly Shklyarov e Kirill Baday, che prima del suo arresto deteneva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione di Belgazprombank. “Non si può scrivere una nuova Costituzione per strada”, ha detto Lukashenko durante l’incontro, che sembra essere dopo due mesi esatti dall’inizio delle proteste contro l’esito del voto delle presidenziali, il primo passo concreto del leader bielorusso verso un concreto dialogo con l’opposizione. La riunione è durata circa quattro ore e mezza e, secondo quanto riferito, sarebbe servita a Lukashenko per ascoltare le opinioni di tutti i presenti. (Rum)