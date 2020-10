Business news: Nepal, aviazione civile potrebbe impiegare quattro anni per riprendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rajan Pokhrel, direttore generale dell’Autorità per l’aviazione civile del Nepal (Caan), in un’audizione alla commissione Relazioni internazionali e lavoro della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, ha dichiarato che il settore ci metterà almeno quattro anni per riprendersi dalla crisi coronavirus. Il dirigente ha ricordato che fino all’anno scorso il comparto si stava sviluppando positivamente e ha detto di non vedere la possibilità di uno sviluppo simile fino al 2024. Pokhrel ha precisato che le perdite mensili ammontano a quattro miliardi di rupie da quando la pandemia ha raggiunto il paese e che le entrate dell’ente sono diminuite del 43 per cento nell’anno fiscale 2019-2020, finito a luglio. L’afflusso di passeggeri dall’estero si è interrotto e il numero di passeggeri domestici è diminuito del 36-38 per cento quest’anno. Nell’anno fiscale in corso i passeggeri internazionali potrebbero ridursi del 70-74 per cento secondo le previsioni dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (Icao) e l’aviazione civile nepalese faticherà a riprendersi. La commissione parlamentare ha sollecitato un confronto tra la Caan e il ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca) e ha esortato il dicastero a emanare una direttiva per prevenire ulteriori danni al settore e a quelli collegati. La commissione, inoltre, ha auspicato un’assegnazione in regime di concorrenza dei servizi di terra. (Inn)