Sanità: Aifa, pillola cinque giorni dopo è svolta per tutela salute adolescenti (2)

- Si tratta - spiega Aifa - di una svolta per la tutela della salute fisica e psicologica delle adolescenti. La maggior parte delle gravidanze adolescenziali, infatti, non sono pianificate e molte terminano con un aborto. L’evento nascita nelle adolescenti si accompagna spesso a situazioni di rischio, connesse sia alla difficoltà della giovane madre di accedere ai servizi materno-infantili, sia a una serie di problematiche di notevole portata sul piano interpersonale e psicologico: le madri adolescenti, infatti, hanno non solo meno probabilità di portare a termine gli studi e di conseguenza una minore possibilità di occupazione e di futuro inserimento nel mondo del lavoro, ma anche maggiori probabilità di crescere i propri figli da sole e in povertà. La gravidanza adolescenziale, inoltre, è associata a un più elevato rischio di morbosità/mortalità perinatale. Infatti, come evidenziato nel giugno 2020 nella Relazione al Parlamento del ministro della Salute, secondo i dati 2018, "l’aumento dell’uso della contraccezione d’emergenza - levonorgestrel (Norlevo), la 'pillola del giorno dopo', e ulipistral acetato (EllaOne), la 'pillola dei cinque giorni dopo - ha inciso positivamente sulla riduzione delle interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg), che è in continua e progressiva diminuzione dal 1983". Eliminare l’obbligo di ricetta per la contraccezione di emergenza per le minorenni intende favorire, dunque - conclude Aifa -, il raggiungimento dell’ambiziosa meta della riduzione del tasso di concepimento sotto i 18 anni nel quadro di miglioramento, in particolare, della salute sessuale delle adolescenti e, più in generale, della salute pubblica. (Rin)