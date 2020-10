Venezuela: Maduro, la Colombia sta addestrando mille mercenari per sabotaggio e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito della Colombia sta addestrando “più di mille” mercenari sul proprio territorio da inviare in Venezuela con compiti di “sabotaggio e terrorismo”. È l’accusa pronunciata oggi dal presidente venezuelano Nicolas Maduro in un discorso registrato per il Festival internazionalista dei popoli in resistenza. “Nel momento in cui vi parlo – ha rivelato Maduro – in Colombia più di mille mercenari si stanno addestrando sotto la supervisione dell’esercito e dell’intelligence con il benestare, la protezione e il sostegno del presidente Ivan Duque”. Si tratta, in particolare, di “mercenari e terroristi che intendono infiltrarsi in Venezuela per sabotare il percorso che dovrebbe portarci alle elezioni del prossimo 6 dicembre”, quando i venezuelani saranno chiamati a rinnovare l’Assemblea nazionale. (segue) (Vec)