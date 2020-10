Venezuela: Maduro, la Colombia sta addestrando mille mercenari per sabotaggio e terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro ha fatto esplicito riferimento a una “guerra di natura non convenzionale”, “una guerra economica, finanziaria, politica e mediatica, ma anche una guerra armata” guidata da Stati Uniti e Colombia contro il Venezuela. “Quest’anno – ha ricordato – siamo stati in grado di contenere un’invasione armata di mercenari addestrati in Colombia. Siamo un Paese sotto assedio, permanentemente minacciati da complotti e cospirazioni. Ma eccoci qua, sempre con il sorriso, con una parola di speranza, pronti a combattere”, ha sottolineato. Quanto al voto di dicembre, Maduro ha assicurato di aver invitato la comunità internazionale a inviare missioni di osservazione. (Vec)