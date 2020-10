Portogallo-Ue: premier Costa, speranza è che aiuti ripresa siano disponibili da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il primo ministro portoghese Antonio Costa, la "speranza" è che gli aiuti europei del Fondo per la ripresa siano disponibili dal primo gennaio 2021 in quanto sarebbe "il modo migliore" per il suo paese per iniziare la presidenza di turno dell'Unione europea. Le parole di Costa giungono a margine del "21mo vertice ispano-portoghese" di oggi a Lisbona con il suo omologo spagnolo, Pedro Sanchez. In merito alla pandemia del coronavirus, il premier portoghese ha affermato che questo non è il momento di giudicare ma di mostrare solidarietà. "Stiamo tutti cercando di fare del nostro meglio per affrontarla e se guardiamo ai numeri, paesi che all'inizio hanno avuto ottimi risultati, ora non sono buoni". (Spm)