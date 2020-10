Maltempo: Meloni, servono risposte immediate per cittadini e regioni Nord Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che "servono risposte immediate per i cittadini e le regioni del Nord Italia, dal Piemonte al Veneto, pesantemente colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso fine settimana. Fratelli d’Italia - continua la parlamentare in una nota - rinnova al governo una proposta concreta: nominare subito un commissario straordinario sul 'modello Genova', che abbia poteri speciali e sia capace di accelerare la ricostruzione. Tutelare l’ambiente non a scapito dell’uomo è una priorità ed è necessario mettere in campo un vasto programma di semplificazione della burocrazia, che oggi impedisce ai Comuni e gli enti locali di dare velocemente risposte - conclude la leader di Fd'I - e garantire una manutenzione ordinaria costante dei territori che sono chiamati a governare". (Com)