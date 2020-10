Ambiente: Berlusconi, anche in questo campo libero mercato ha dimostrato sua superiorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "per troppo tempo in Italia la sinistra ha tentato di esercitare un’egemonia sui temi ambientali, come se la difesa dell’ambiente, la qualità della vita, dell’aria, dell’acqua, dei paesaggi, fosse una battaglia ideologica di loro pertinenza". Nel messaggio inviato al convegno della fondazione Democrazia cristiana, organizzato da Gianfranco Rotondi a Saint Vincent, l'ex premier aggiunge: "Al contrario, l’esperienza storica dimostra che i peggiori danni ambientali avvengono proprio nei sistemi totalitari di impronta comunista, penso all’Unione Sovietica in passato e alla Cina oggi. Al contrario, le democrazie liberali dell’Occidente hanno saputo coniugare ambiente e sviluppo nel modo migliore possibile, garantendo standard di vita elevati senza devastare l’ambiente circostante. Anche in questo campo il libero mercato, la democrazia occidentale, la società aperta hanno dimostrato la loro superiorità. Hanno dimostrato", continua Berlusconi, "e dimostrano ogni giorno che sviluppo e ambiente non sono due termini in contraddizione, ma al contrario vanno di pari passo. Abbiamo bisogno di più sviluppo, di più scienza, di più tecnologia per migliorare la qualità dell’ambiente intorno a noi". (Rin)