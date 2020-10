Anp-Ue: premier Shtayyeh discute delle elezioni generali con rappresentante a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh, ha discusso oggi con il rappresentante dell'Unione Europea a Ramallah, Sven Kuehn von Burgsdorff, degli ultimi sviluppi politici e degli sforzi a livello nazionale per tenere le elezioni generali. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Wafa". Shtayyeh ha sottolineato l'importanza del sostegno dell'Ue per lo svolgimento delle elezioni legislative e presidenziali nei Territori palestinese, inviando osservatori per supervisionare le elezioni e garantendo la partecipazione del popolo palestinese a Gerusalemme alle elezioni. Il capo dell'esecutivo ha anche elogiato il sostegno fornito dall'Ue a tutti i livelli, compreso il sostegno politico alla soluzione dei due Stati, nel quadro del conflitto israelo-palestinese, e il sostegno alla creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale. Da parte sua, Burgsdorff ha confermato che l'Ue è determinata a continuare a fornire assistenza finanziaria e aiuto al governo e al popolo palestinese. Inoltre, ha sottolineato il sostegno dell'Unione europea allo svolgimento di elezioni in tutti i Territori palestinesi, compresa Gerusalemme est, dicendo che l'Unione è pronta a inviare una missione per monitorare le elezioni e sostenere il lavoro della Commissione elettorale centrale. (Res)