Partiti: Berlusconi, storia Democrazia cristiana interrotta da operazione politico-giudiziaria dai contorni oscuri

- A giudizio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "l’Italia guidata dalla Democrazia cristiana è passata dalla condizione di Paese lacerato e distrutto dalla guerra a quella di una grande democrazia dell’Occidente, uno dei paesi fondatori dell’Unione europea, la quinta potenza economica e industriale del pianeta". Nel messaggio inviato al convegno della fondazione Democrazia cristiana, organizzato da Gianfranco Rotondi a Saint Vincent, l'ex premier prosegue sottolineando che "la storia della Democrazia cristiana è stata interrotta, come quella degli altri partiti democratici, da un’operazione politico-giudiziaria dai contorni oscuri, quella di Mani Pulite, che portò la sinistra post-comunista ad un passo dal potere incontrastato. Fu proprio per evitare questo, per riprendere i valori e i principi che erano stati propri della Democrazia cristiana e degli altri partiti democratici, che nel 1994 lasciai il lavoro di imprenditore che amavo per scendere in campo dando vita a Forza Italia. Per questo - continua Berlusconi - considero la tradizione politica che voi rappresentate come una parte importante, anzi determinante, delle nostre radici e dei nostri valori di riferimento".(Rin)