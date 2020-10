Partiti: Berlusconi, non sono venute meno ragioni impegno unitario cattolici in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cessazione del ruolo della Democrazia cristiana come partito guida dei governi del Paese sono venute meno anche le condizioni per un impegno unitario dei cattolici in politica. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato al convegno della fondazione Democrazia cristiana, organizzato da Gianfranco Rotondi a Saint Vincent. Per l'ex premier, "non sono venute meno però le ragioni di quell’impegno, né i valori sui quali esso si fonda. Di tutto questo voi siete testimonianza, ed io ho profonda ammirazione per la vostra coerenza e per la dignità e la costanza con la quale il mio amico Gianfranco Rotondi rivendica la continuità ideale e politica con un passato glorioso e illustre che del resto", conclude Berlusconi, "considero anche mio". (Rin)