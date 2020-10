Spagna: Vox ricorrerà a Corte costituzionale contro stato d'emergenza Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito spagnolo di estrema destra Vox ha annunciato che intende presentare un ricorso alla Corte costituzionale contro lo stato d'emergenza imposto a Madrid per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato il leader di Vox, Santiago Abascal, definendo "illegale" lo stato d'emergenza voluto dal governo centrale nella comunità autonoma di Madrid. La presa di posizione di Vox - che ha indetto in occasione della festa nazionale del 12 ottobre una marcia in auto nelle principali città della Spagna per protestare contro lo stato di emergenza e per lanciare un "grido di libertà" - si inserisce in uno scontro tra il premier Pedro Sanchez e le autorità locali della comunità di Madrid sullo stato di emergenza nella capitale spagnola. Secondo l'assessore regionale alla Salute, Enrique Ruiz Escudero, la comunità di Madrid chiederà "ogni giorno" la revoca dello stato di emergenza perché i dati epidemiologici "ci sostengono". A suo dire, il popolo di Madrid "non accetterà" l'intervento del governo a questo punto della pandemia mentre si registra "un netto calo" dei contagi. (segue) (Spm)