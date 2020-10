Torino: in corso Traiano la festa dei commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, a Torino, si terrà la festa dei commercianti "Corso Traiano in Bancarella". Pedonalizzazione, negozi aperti, bancarelle dei mercati cittadini, prodotti tipici, area vintage e riuso a cura di StraMercatino, presenza di Associazioni sportive e culturali. “È importante sostenere e riscoprire il commercio di vicinato ed è importante farlo in sicurezza e nel rispetto delle regole. Abbiamo la fortuna di avere una grande area all’aperto: usiamola per socializzare e riscoprire il negozio sotto casa“, dichiara Vito Gioia Presidente della Associazione Commercianti. Si raccomanda il rispetto delle norme e dei Dcpm a contrasto del Covid 19. Radio Jukebox Torino trasmetterà in diretta dalla festa con Wladimiro Wlady Tallini dalle ore 9.00 alle ore 19.00. (Rpi)