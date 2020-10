Nagorno-Karabakh: scambio prigionieri, ministro Difesa armeno a colloquio con delegazione Croce rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa armeno David Tonoyan e il capo del comitato internazionale della delegazione della Croce rossa a Erevan Claire Meytraud hanno avuto un confronto oggi sullo scambio dei prigionieri e dei corpi delle persone decedute nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato il ministro armeno su Twitter, secondo cui c'è stato anche un confronto sull'accordo per il cessate il fuoco per motivi umanitari entrato in vigore alle ore 12 di oggi lungo tutta la linea di contatto.(Res)