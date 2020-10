Amministrative: Fd'I, Giorgia Meloni farà tour nei municipi di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tour del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in vista delle prossime amministrative a Roma. Lo comunica in una nota Fratelli d'Italia. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, che toccherà tutti i Municipi della Capitale e i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, l'avvio di un momento di ascolto dei romani e dei territori per accendere i riflettori sulle principali criticità della Capitale dimenticate dall'amministrazione Raggi e la costruzione di un percorso partecipato per la scelta della squadra e la scrittura del programma. Status e poteri speciali, sicurezza e legalità, sviluppo, rifiuti: queste alcune delle priorità che saranno al centro del tour del presidente di Fd'I e che Fratelli d'Italia intende affrontare, anche sulla base delle tante proposte sostenute dal partito in Assemblea capitolina e sistematicamente bocciate dal M5s. La definizione del tour è affidata a Chiara Colosimo, responsabile regionale organizzazione di Fd'I nel Lazio, in collaborazione con la federazione romana di Fd'I.(Rer)