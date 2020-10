Romania-Italia: Bucarest partecipa alla Fiera del Levante di Bari 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania, attraverso l'ufficio per la promozione economica e commerciale dell'ambasciata in Italia e con il sostegno del consolato a Bari, ha partecipato alla Fiera del Levante 2020 con uno stand per presentare opportunità di investimento e il potenziale turistico offerto dal paese. Lo riferisce l'ambasciata di Romania in Italia tramite Facebook. Lo stand della Romania alla manifestazione svoltasi a Bari è stato allestito nello spazio dedicato all'internazionalizzazione, organizzato su iniziativa della regione Puglia, in cui erano presenti anche altri paesi come Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Moldova, Ucraina, Macedonia del Nord, Regno Unito, Giappone, Brasile, Hong Kong, Azerbaigian e Arabia Saudita. Nel padiglione romeno sono stati organizzati workshop e incontri. Le aziende italiane, secondo quanto riferito, hanno mostrato interesse per le opportunità offerte dalla Romania in particolare nei seguenti settori: produzione di motori nautici, Ict, software medico, agroalimentare e viticoltura. Il 7 ottobre è stata organizzata inoltre una conferenza sulle nuove frontiere dell'e-commerce, in cui è intervenuto anche Carlo Maria Ferro, presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle aziende italiane (Ice). (Rob)