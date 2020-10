Commercio: M5s su Patto per export, sforzo di sistema per sostenere eccellenze italiane nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I deputati del Movimento cinque stelle in commissioni Esteri e Attività produttive alla Camera affermano che "anche durante questa pandemia, gli imprenditori italiani hanno rappresentato e continuano a rappresentare al meglio l'orgoglio italiano nel mondo. Come M5s e come governo - spiegano i parlamentari in una nota - abbiamo puntato da sempre sul sostegno alle piccole e medie imprese italiane, l'ossatura del nostro tessuto produttivo. Nell'intervento alla Fiera del Levante, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha evidenziato le direttrici del nostro Patto per l'export che ha messo in campo un ammontare di circa 2 miliardi di euro per rilanciare le nostre imprese". Secondo gli esponenti pentastellati, "il dialogo ed il confronto che gli imprenditori, il coinvolgimento di ambasciate, consolati, istituti di cultura, il consolidamento del rapporto con le Regioni, sono i punti chiave di un coordinamento internazionale che favorirà comunicazione, formazione-informazione, finanza agevolata, e-commerce, sistema fieristico e promozione integrata. Siamo tutti al centro di un unico e solido progetto, uno sforzo di sistema che punta alla ripartenza economica. Uniti come Paese - concludono di deputati -, abbiamo il dovere di potenziare tutti gli strumenti possibili per incentivare l'export delle nostre eccellenze nazionali".