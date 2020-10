Comunali: Perego (FI), Milano 2021 sfida da cogliere con coraggio e senza personalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In funzione delle elezioni comunali di Milano 2021 si costituisca un comitato congiunto tra politica e società civile (dagli imprenditori delle start-up digitali e della moda agli amministratori della mobilità urbana, della finanza e della sanità): solo con la commistione di pubblico e privato si può costruire un'offerta politica all'altezza dell'unica metropoli italiana. Forza Italia interpreti questo modello di partecipazione orizzontale per rinnovare il partito anche a livello nazionale aprendosi veramente alla società civile e non solo a parole. Milano 2021 è una sfida che Forza Italia deve cogliere con coraggio e senza personalismi: spero quindi possa rappresentare l'embrione di un esperimento politico da esportare a livello nazionale". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Matteo Perego. (Com)