Covid: Damiano, io positivo ma in buone condizioni di salute

- L’ex ministro Cesare Damiano annuncia la sua positività al Covid-19, scoperta dopo aver avuto da inizio settimana febbre e tosse. Ho scoperto di essere positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone", spiega in una nota Damiano che aggiunge: "Sto a casa, seguito a distanza dai medici, e le mie condizioni di salute per ora sono buone. Mi sono per questo posto in autoisolamento da lunedì nella mia abitazione in Umbria". (Com)