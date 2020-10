Covid: in corso a palazzo Chigi riunione Conte-Boccia-capi delegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso la riunione, a palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, i capi delegazione dei partiti al governo. L'incontro serve per fare il punto della situazione sul Covid-19, in vista del prossimo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri), che dovrà essere varato entro il 15 ottobre. Tra le nuove ipotesi in campo, alla luce dell'aumento del numero dei casi degli ultimi giorni, ci sono il divieto di assembramenti davanti ai locali pubblici, la raccomandazione alle imprese di incentivare lo strumento dello smart working e regole più restrittive per quanto concerne le feste private. (Rin)