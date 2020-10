Asti: raccolta rifiuti, da lunedì sacchetti e contenitori si ritirano all'Enofila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 12 ottobre, ad Asti, lo sportello Igiene Urbana di Asp si sposta nella nuova sede di corso Cavallotti 45, all’ingresso del complesso dell’Enofila. Allo sportello Igiene Urbana, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30, sarà possibile ritirare sacchetti e piccoli contenitori per la raccolta differenziata, richiedere il posizionamento, la sostituzione e la riparazione dei cassonetti, oltre alla sottoscrizione dell’accordo per il servizio integrativo di svuotamento contenitori all’interno delle proprietà condominiali. Le attività non domestiche, inoltre, potranno sbrigare le pratiche per l’accesso al centro di raccolta comunale. Le prenotazioni per il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti (riservato ai residenti nel Comune di Asti, gratuito una volta all’anno) continueranno ad essere effettuate, esclusivamente, contattando il numero 0141/434751, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. (Rpi)