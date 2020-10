Roma: lievi tensioni a protesta negazionisti in piazza San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di lieve tensione oggi pomeriggio in piazza San Giovanni dov'è in corso la manifestazione di un migliaio di persone che protestano contro l'uso della mascherina e contro le misure adottate dal governo per contenere la diffusione del Covid sul territorio nazionale. In piazza oltre ai No mask, anche i negazionisti del Covid e i movimenti neofascisti. Nel primo pomeriggio un manifestante che non indossava la mascherina è stato fermato dalle forze dell'ordine. La folla ha quindi iniziato a urlare "vergogna, vergogna" e "arrestateci tutti" contro la polizia. Scena simile più tardi quando un'altra persona è stata allontanata dalla folla. Insulti rivolti anche ai giornalisti in piazza.(Rer)