© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo tutti dire grazie alle forze dell'ordine e ai giornalisti che stanno subendo urla e spintoni mentre compiono il proprio dovere durante la manifestazione No mask in corso a Roma". Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. "I negazionisti - aggiunge - non sono esclusi dalle leggi, ogni immagine sia usata per fare piena luce e giustizia”. (Rer)