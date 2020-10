Usa-Regno Unito: l’amministrazione Trump spinge per aprire New York a turisti da Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump sta spingendo per consentire ai viaggiatori provenienti da Londra di recarsi a New York evitando il periodo di quarantena attualmente imposto. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui a premere in tal senso sono i dirigenti del dipartimento dei Trasporti, del dipartimento della Sicurezza nazionale e di altre agenzie federali. L’obiettivo è di aprire corridoi di viaggio sicuri tra gli Stati Uniti e diverse destinazioni internazionali, grazie anche alla crescente disponibilità di test per il Covid-19 negli Usa. Ai viaggiatori verrebbe chiesto di sottoporsi al test sia prima della partenza che all’arrivo, evitando così il periodo di quarantena obbligatorio. Secondo le fonti, sia l’amministrazione Trump che diversi governi stranieri avrebbero approvato il piano: i colloqui hanno infatti coinvolto sia il Regno Unito che la Germania. In precedenza, l’iniziativa era stata accantonata a causa della scarsa disponibilità di test e dei lunghi tempi di attesa dei risultati. Attualmente, i cittadini statunitensi devono sottoporsi a quarantena per 14 giorni all’arrivo nel Regno Unito, mentre sono impossibilitati a viaggiare in buona parte dell’Unione europea. Gli Stati Uniti, da parte loro, vietano l’ingresso ai viaggiatori dal Regno Unito e dall’Europa a meno che non siano cittadini statunitensi o residenti permanenti negli Usa. (Nys)