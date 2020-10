Roma: Pedica (Pd), no mask sono insulto a chi lotta contro Covid da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I No mask che hanno manifestato a Roma sono una vergogna, un insulto per quell'Italia che da mesi lotta con sacrificio contro il coronavirus". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Chi dice no all'uso della mascherina - aggiunge Pedica -, più che un negazionista, è un irresponsabile, che non ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire essere contagiato dal virus o che non ha visto morire parenti o amici per il Covid".(Com)