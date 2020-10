Energia: Ad saudita Aramco, il peggio è passato, malgrado possibilità nuova ondata Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È incoraggiante vedere come il peggio sia passato e la domanda si sia nettamente ripresa da quei livelli eccezionalmente bassi. Se si guardano le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia, mostrano che la domanda è in ripresa a 96 milioni di dollari entro il quarto trimestre di quest'anno e a 99 milioni verso la fine del prossimo anno", ha detto Nasser. La ripresa è stata particolarmente forte in Asia, ha aggiunto. “Quello che vediamo in Asia, in particolare in Cina, che è il nostro mercato più grande, è una forte ripresa. In Cina, quasi tutta la domanda di prodotti petroliferi è tornata ai livelli pre-Covid, ad eccezione del carburante per aviogetti". (Res)